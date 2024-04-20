انت الأن تتابع خبر شهر إبريل لن يمر مرور الكرام.. ميشال حايك يطلق تحذيراً عاجلاً سيحدث في هذه الدولة العربية ويحدد بالزمان والمكان !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاد سيد الفلك الشهير اللبناني ميشال حايك لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في شهر إبريل في المغرب.

وحذر خبير الفلك الشهيرة ميشال حايك من كارثة طبيعية مجهولة قد تحدث في المغرب في عيد الفطر وفق زعمه.

وقال الفلكي اللبناني إن المغرب ستعلن حالة الطوارئ وتستنجد بالدول الإفريقية للتخفيف من شدة الكارثة.

ومن حين لآخر يثير سيد الفلك اللبناني الجدل في العالم العربي بسبب التنبؤات السنوية في شهر ديسمبر، والتي يصيب في كثير من الأحيان.