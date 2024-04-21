انت الأن تتابع خبر أشهر خبراء الأمن السيبراني يحذرون : " حسابك على فيسبوك مخترق دون أن تعلم، تأكد الآن بهذه الطرق قبل وقوع الفأس بالرأس" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي فيسبوك من عمليات الاحتيال التي تستهدف سرقة بيانات المستخدمين الحساسة، والحصول على أموالهم.

ذكرت شبكة ABC الأمريكية فإن المتسسللين يتظاهرون بأنهم أصدقاء أو أحد أفراد العائلة ، ويرسلون رسائل للضحايا يطلبون فيها أرقام هواتفهم مبررين أن فيسبوك قد حظرهم ويحتاجون إلى صديق موثوق به.

بمجرد الحصول على رقم الهاتف، يمكن هلؤلاء المتسللين من الوصول إلى حساب الضحية على فيسبوك وكل شيء مرتبط به، بما في ذلك البطاقات البنكية.

فقًا للشبكة فإن أحد الضحايا تلقت رسالة من البنك تخبرها بأنها قامت بإنفاق مبلغ مالي من أجل شراء تذكرة طيران إلى أحد الدول، في حين أنها لم تفعل ذلك.

قالت الضحية إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، ولكن نفس المحتال دخل إلى حسابها على فيسبوك وبدأ في استخدام نفس التكتيك للوصول إلى حسابات أصدقائها وأفراد عائلتها.

نصح الخبراء مستخدمي فيسبوك بضرورة التحقق أولاً للتأكد من عدم ربط بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم بحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، واتباع إجراءات الحماية لعدم استهدافهم، إلى جانب عدم الوثوق بأحد فيما يخص البيانات الشخصية.