"الشاي العجيب الذي يصنع المعجزات في 4 ساعات: اكتشف قوة 'شاي الفول السوداني' واستعد للإدمان عليه بشكل لا يصدق!"

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رياض - احمد صلاح - الشاي من المشروبات الساخنة التي لا غنى عنها سواء في فصل الصيف أو الشتاء حيث أن هذا النوع من المشروبات يعد المشروب الوطني في كثير من دول العالم لاسيما المنطقة العربية وذلك من خلال النظر على حجم الاستهلاك الخاص به ومن أجل ذلك كله فقد تم العمل على التحسين من نكهة الشاي كي لا يمل من تناوله عن طريق وضع الكثير من الإضافات له مثل النعناع ونحو ذلك من الأشياء التي تمنحه طعم رائعا فوق طعمه لكن أحدث تلك الإضافات هو الفول السوداني ذلك النوع من المكسرات الشهيرة والتي تضيف للشاي قيمة غذائية عالية

طريقة تحضير شاي الفول السوداني

نقوم بغلي كمية من المياه ووضع أكواب بها القليل من السكر حسب الرغبة وعدد الأفراد

ثم يتم تقشير كمية من الفول السوداني

عقب غليان الشاي يصب في أكواب ومن ثم يتم وضع بضع حبات من الفول السواني له والاستمتاع به

من الممكن إضافة الحليب لهذا المزيج الرائع

فوائد تناول شاي الفول