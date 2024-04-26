أحذرو احذرو تناول هذه الأطعمة التي نتناولها كل يوم تهدد الذاكرة بالزهايمر المبكر ..شاهد ماهي وتركها قبل فوات الأوان

انت الأن تتابع خبر احذرو احذرو تناول هذه الأطعمة التي نتناولها كل يوم تهدد الذاكرة بالزهايمر المبكر ..شاهد ماهي وتركها قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناول العديد من الأطعمة الغير صحية والإفراط في تناولها بشكل مستمر يساهم بشكل كبير في حدوث العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحة الإنسان وتصيبه بالأمراض المزمنة الخطيرة. ومن أبرز هذه الأطعمة الضارة هي الوجبات السريعة الجاهزة.

العيش الفينو

يعد العيش الفينو من الأكلات والأطعمة المضرة والشائعة بين الناس لكثرة تناوله في صناعة السندوتشات. حيث أن الفينو مكونه الأساسي الدقيق الأبيض الذي يمنح الأطفال طاقة زائفة لفترة قليلة ويصبحون "هايبر" ثم ينتقلون إلى مرحلة الخمول سريعا.المايونيز

يحتوي المايونيز الجاهز على المواد الحافظة لإطالة أفضل قبل التاريخ تصل إلى عدة أشهر أو سنوات ومن المعروف ضررها الكبير على الجسم.

الكاتشب

كثرة تناول الكاتشب يؤثر على الجهاز الهضمي ويسبب حساسية، لأنه يحتوي على مواد حافظة والكثيتعد الزيوت النباتية الصناعية أقل ضررًا من استهلاك السمن والزبدة، لكن كثرة استهلاكها بشكل مفرط في تحضير الأطعمة يؤدي إلى زيادة الدهون الضارة وزيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى أنها ترفع من خطر الإصابة بزيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم.ر من السكر. ينصح بصنع الكاتشب والمايونيز في المنزل.الزيوت النباتية الصناعية

تعد الزيوت النباتية الصناعية أقل ضررًا من استهلاك السمن والزبدة، لكن كثرة استهلاكها بشكل مفرط في تحضير الأطعمة يؤدي إلى زيادة الدهون الضارة وزيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين، بالإضافة إلى أنها ترفع من خطر الإصابة بزيادة الإجهاد التأكسدي في الجسم.

السمن

يستخدم السمن كبديل للزبدة في الكثير من الأطباق، وهو أحد أنواع الغذاء غير الصحي وأضراره تكمن في أنه مصنوع من الزيوت المهدرجة التي تزيد من معدل الدهون غير المشبعة بشكل كبير.البطاطس المقلية

تحتوي ثمرة البطاطس على الكثير من العناصر الأساسية ورغم أنها غنية بالفيتامينات، إلا أن كثرة تناول البطاطس المقلية والمحمرة تشكل سببًا في زيادة الوزن وإصابة الجسم بالأمراض الخطيرة وزيادة معدل الكوليسترول في الدم.

الصلصة المعلبة