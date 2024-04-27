انت الأن تتابع خبر فقر وهم ومرض.. 4 أبراج يلازمها النحس الفترة المقبلة.. هل أنت من بينهم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك هالة حافظ الـ 4 أبراج فلكية الأكثر تعرضا لسوء الحظ الأيام المقبلة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، موضحة أنه من المتوقع أن يتعرض مواليدها للعديد من الأزمات.
برج الحمل
- عليه الحذر الشديد في التعامل مع شركاته أو المحيطين به، وعليه ضبط أعصابه والوعي والحكمة في التفكير.
مولود الثور
- عليه التركيز والحذر الشديد من الوقوع في الأخطاء الفترة المقبلة، ولديه فرصة من التقدم، ولكن عليه التركيز خاصةً على صحته.
مولود برج العذراء
- لديه تعثرات مالية الأيام المقبلة، لذا عليه أن يحذر من استهلاك الأموال، وأيضا عليه الحذر الصحي.
مولود برج العقرب
- يمر بحالة من الإرهاق والتعب النفسي الفترة المقبلة، يمكن أن يكون نتيجة استرجاع الذكريات السيئة، لذا عليه الحذر من الطاقات السلبية.