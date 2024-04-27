انت الأن تتابع خبر فقر وهم ومرض.. 4 أبراج يلازمها النحس الفترة المقبلة.. هل أنت من بينهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك هالة حافظ الـ 4 أبراج فلكية الأكثر تعرضا لسوء الحظ الأيام المقبلة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، موضحة أنه من المتوقع أن يتعرض مواليدها للعديد من الأزمات.

برج الحمل

عليه الحذر الشديد في التعامل مع شركاته أو المحيطين به، وعليه ضبط أعصابه والوعي والحكمة في التفكير.

مولود الثور

عليه التركيز والحذر الشديد من الوقوع في الأخطاء الفترة المقبلة، ولديه فرصة من التقدم، ولكن عليه التركيز خاصةً على صحته.

مولود برج العذراء

لديه تعثرات مالية الأيام المقبلة، لذا عليه أن يحذر من استهلاك الأموال، وأيضا عليه الحذر الصحي.

مولود برج العقرب