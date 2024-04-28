انت الأن تتابع خبر معجزة "ربانية" لتنظيف القولون من البراز المتحجر .. إليكم طريقة منزلية جبارة وفعالة وآمنة تغنيكم عن الطبيب.. وقولوا ودعاً للألم ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للحفاظ على نظافة القولون وحمايته من الأمراض، يجب اتباع نظام غذائي صحي يشمل تناول الكثير من الفواكه والخضراوات وألياف الحبوب الكاملة. تحتوي الفواكه والخضراوات على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة والوقاية من الأمراض.

ويعتبر تنظيف الأمعاء أو القولون

نقطة مهمة، كما أنه يساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم، إذا كنت غير قادر على تطهير معدتك بسبب الإمساك فقد يؤدى ذلك إلى مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى، فى هذه الحالة يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تنقذك وتساعدك على الحفاظ على أمعائك نظيفة، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

العلاجات المنزلية لتنظيف القواون بشكل طبيعي

1. شاى الأعشاب

يمكن أن يساعد كوب من شاى الأعشاب فى ضمان حسن سير عمل الجهاز الهضمى، يمكنك إضافة بعض الأعشاب الملينة مثل السيليوم والصبار إلى الماء، تعمل هذه الأشياء كالسحر لتنظيم نشاط الأمعاء وتخفيف الإمساك.

2. الماء الساخن

هذه هى أبسط طريقة للحفاظ على نظافة أمعائك، كوب من الماء الساخن يزيد من عملية الأيض ويطرد السموم من الجسم، إنه أكثر طرق التخلص من السموم الطبيعية والأسهل التي يمكنك تناولها من أجل معدتك لأنها تساعد أيضًا على تحريك حركات الأمعاء بشكل أفضل.

3. الأطعمة المخمرة

أضف الأطعمة المخمرة إلى نظامك الغذائى، تعد هذه الأطعمة مصدرًا طبيعيًا للبروبيوتيك مليئة بالبكتيريا التي تعزز صحة الأمعاء بشكل أفضل، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المخمرة إلى ممارسة حركات الأمعاء بشكل أفضل، وإظهار تحسن ملحوظ في الانتفاخ والإمساك وانتفاخ البطن ومشاكل أخرى في المعدة.

4. الألياف

الألياف هي الحل الأول للمشاكل المتعلقة بالأمعاء، عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى الحفاظ على الأمعاء نظيفة، يقترح أخصائيو التغذية دائمًا زيادة كمية الألياف التي تتناولها، ذلك لأن الأطعمة الليفية تطرد السموم، تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبذور.

طريقة تنظيف القولون بالأعشاب

1- شاي الزنجبيل

أثبتت الدراسات أن الزنجبيل يساعد على تحسين صحة الهضم وتسريع عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، لذلك يفضل تناول كوب من مغلي الزنجبيل الدافئ صباح كل يوم، للحصول على أفضل النتائج والتخلص من الانتفاخ.

2- النعناع

يحتوي النعناع على زيت المنثول، ويتميز بخصائصه المضادة للتشنج، ما يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتنظيف القولون خاصة إذا تم تناوله بعد الوجبات.

3- الكركم

يتميز الكركم باحتوائه على مادة الكركمين التي تعمل على تخفيف الأعراض المزعجة التي تصيب مرضى القولون، وذلك عن طريق زيادة المادة الصفراء الموجودة به، كما يعمل على تسهيل حركة الأمعاء وتقليل الألم وسهولة الهضم.

4- البابونج

يأتي البابونج ضمن قائمة أبرز الأعشاب التي تساعد على طرد الغازات وتهدئة المعدة، وبالتالي تحسين عملية الهضم وتنظيف القولون بشكل فعال والتخلص من الشعور بعدم الراحة والانتفاخ.

5- القرنفل