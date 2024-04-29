انت الأن تتابع خبر احترم نفسك و خليك مؤدب .. عقوبة رفع " الإصبع الوسطى " في السعودية !- فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المحامي زياد الشعلان، عن عقوبة المضايقة في الطريق، ورفع المرأة أو الرجل الإصبع الأوسط.

وقال الشعلان، خلال فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "تيك توك": رفع الإصبع الأوسط إشارة ذات مدلول جنسي وفق تعريف التحرش الوارد في نظام مكافحة التحرش؛ وفي حال ثبوتها تعتبر جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأكمل: إذا كانت الإشارة صادرة من رجل إلى رجل أو من امرأة إلى امرأة عقوبتها سجن لا يتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال أو أحد هاتين العقوبتين.

وزاد: أما إذا كانت الإشارة صادرة من رجل إلى امرأة أو من امرأة إلى رجل فهذه جريمة غير موجبة للتوقيف عقوبتها السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال أو أحد هاتين العقوبتين.

وواصل: ما يتعلق بالمضايقة أثناء قيادة السيارة عقوبتها غرامة مالية وفق نظام المرور.