انت الأن تتابع خبر نخاع المعرفة المهجور : النبات يطرد الديدان بشكل نهائي ويخفف الاكتئاب ويقوي الذاكرة وله فوائد لا تخطر على بال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف أستاذ العقاقير الدكتور السعودي جابر القحطاني عن نبات له فوائد عديدة منها تقوية الذاكــرة ، وتخفيف الاكتئاب.

وأوضح القحطاني، خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على" تويتر"؛ أن هذا النبات يسمى الترنجان أو المليسا، وهو نبات معمر صغير يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المتر..وبين أنه عبارة عن مجموعة الحبق والنعناع والريحان والزعتر والميرمية ، ويعرف علميا باسم Lemon balm.