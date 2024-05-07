"اكتشف سر الكزبرة السحرية... 7 فوائد مذهلة لعصير الكزبرة على الريق!"

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رياض - احمد صلاح - يميل الكثير من الناس لاستخدام الليمون في وصفات إزالة السموم، ولكن هناك عشبة مذهلة أخرى قادرة على تطهير الجسم من السموم بسرعة ودون الحاجة لتعديل النظام الغذائي العادي، حيث أن الكزبرة مفيدة جداً في هذا الأمر لاحتوائها على معادن تساعد على تنقية الجسم من السموم والترسبات المتراكمة، وإضافةً إلى ذلك، تلتقط الكزبرة المعادن الثقيلة من الدم وتسهم في تنظيف الأعضاء الداخلية وأنسجة الجسم.
فوائد تناول عصير الكزبرة
- تلعب الكزبرة دوراً رئيسياً في تطهير الكلى والكبد والبنكرياس، فهي تعمل على تخليص الكبد من الشحوم وتعزيز وظائف الكلى بالإضافة إلى الوقاية من تكوين الحصوات فيها وتُحافظ على توازن مستوى السكر في الدم.
- وتُشير الوكالة الخاصة بالبحوث والمعلومات عن الفاكهة والخضروات في فرنسا إلى أن الكزبرة غنية بمحتويات عدة كالكالسيوم (67 ميليغرام لكل 100 جرام)، البوتاسيوم (%26.05 من الكمية الموصى بها يومياً)، الحديد (%12.64)، الماغنيسيوم (26 ميليغرام لكل 100 جرام) والمنجنيز (%21.50 من الكمية الموصى بها يومياً).وتتمتع الكزبرة بأوراق خضراء كثيفة، وهي نبتة كل أجزائها صالحة للأكل، إلا أن الاستخدام الأبرز لأوراقها الطازجة وبذورها المجففة يكون في الطهي كتوابل.
- وتتميز الأوراق بمذاقها الحمضي الذي يختلف عن البذور. تُعد الكزبرة نباتاً عشبياً حولياً ذا رائحة نفاذة وتصل في الارتفاع إلى حوالي 50 سم، وتحمل أوراقاً دقيقة في أعلاها وأزهار صغيرة باللون الأبيض أو الأحمر الفاتح وتثمر ثماراً دائرية صغيرة الحجم تتراوح ألوانها بين الأصفر إلى البني.
- وتُعتبر الكزبرة من البهارات الشائعة، حيث يتم استخدام البذور والزيت العطري والأوراق في مختلف الاستعمالات