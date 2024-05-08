"بدون عجن ولا تعب".. فطير الفطاطري الشرقي بحشوة السجق والجبن لكل الأوقات بأحلى طعم وأسهل طريقة!!

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رياض - احمد صلاح - فطير الفطاطري الشرقي بحشوة السجق والجبن في المنزل بدون جهد ولا وقت؛ حيث أن هناك عدد كبير من السيدات يبحثن عن أسهل الطرق لعمل الفطائر في البيت بحشوات مختلفة، هذا ومن خلال هذه الوصفة يمكنك تحضير هذه الفطائر بكل سهولة بدون عجن أو فرد، كما أنه لا يستغرق وقت طويل في تحضيره، مما يجعلك تحضيره لأسرتك كوجبة لذيذة وشهية في دقائق معدودة،

كل ما عليك هو الالتزام بمقادير وخطوات هذه الوصفة المذهلة.

بدون عجن فطير الفطاطري الشرقي بحشوة السجق والجبن لكل الأوقات بأحلى طعم وأسهل طريقة

مكونات فطير الفطاطري الشرقي بحشوة السجق والجبن

لفة واحدة من الجلاش.

½ كوب من الزبدة.

½ كوب من الزبادي.

½ كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات حشو الفطائر

حبة واحدة من البصل.

¼ كيلو من السجق.

شرائح من الفلفل الرومي.

فلفل حار حسب رغبتك.

رشة من الملح والفلفل.

ملعقة كبيرة الحجم من الكاتشب.

كوب من الجبن الشيدر والموتزريلا.

مقدار ملعقة من الثوم المفروم.

زيتون أسود مخلي.

طريقة عمل فطير الفطاطري الشرقي بحشوة السجق