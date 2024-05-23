انت الأن تتابع خبر اخسري من وزنك بدون ماتحرمي نفسكك.. طريقة عمل مشروب القرفة لإنقاص الوزن "مفيد وصحي وسيعطيك جسم رشيق" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسلط الضوء على فوائد مشروب القرفة في تعزيز الصحة وفقدان الوزن، وهو مشروب يتمتع بطعم مميز وخصائص علاجية رائعة، تم استخدام القرفة بشكل واسع في الطب القديم، خصوصاً لدى المصريين الأوائل نظرًا لقدرتها على معالجة عدة مشكلات صحية مثل التهاب الحلق واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء. وقد ذُكر أيضًا أن القرفة تساهم في الوقاية من السرطان.

بالإشارة إلى كيفية إعداد مشروب القرفة الذي يساعد على فقدان الوزن، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها. فأولًا، يتم غلي كوب من الماء ثم إضافة ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

يُترك الخليط حتى يصبح دافئًا. بعد ذلك، تُضاف ملعقة صغيرة من العسل، عصير نصف ليمونة، وملعقة كبيرة من ماء الورد. يخلط الجميع جيدًا قبل أن يكون جاهزًا للتقديم دافئًا.

هذا المشروب لا يعمل فقط على إنقاص الوزن بل يوفر أيضًا عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم. ومن ثم، يُعد مشروب القرفة خيارًا صحيًا ومفيدًا يمكن دمجه ضمن النظام الغذائي اليومي للحصول على أقصى استفادة من خصائصه العلاجية والغذائية