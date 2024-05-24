انت الأن تتابع خبر عشق لا ينتهي.. اعملي كيكة قدرة قادر بطريقة جدّتي وبمقادير مظبوطة بشكل يجنن وطعم لا يقاوم وبنصف ساعه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم كيكة قدرة قادر كواحدة من الحلويات المفضلة في الخليج، وهي تحلية فلسطينية يعشقها الكثيرون بفضل تركيبتها الغنية واللذيذة التي تتألف من طبقات ممزوجة بصوص الكراميل وأنواع مختلفة من الكيك. وتعد هذه الحلوى خيارًا مثاليًا لأيام الصيف بفضل مكوناتها البسيطة والمتاحة مثل الدقيق والبيض والسكر والقشطة، حيث سنطلع القراء اليوم على أسرار تحضيرها بخطوات واضحة وسهلة.

يبدأ تحضير كيكة قدرة قادر بتجهيز صوص الكراميل، حيث يذاب نصف كوب سكر على نار هادئة حتى يتكرمل، ثم يضاف إليه ربع كوب من الماء بالتقليب المستمر حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك، يصب الكراميل في قالب الكيك ويترك جانبًا.

في الخلاط الكهربائي، توضع المكونات الرطبة مثل الحليب المكثف والحليب السائل والقشطة والبيض والخل والفانيليا وتخلط جيدًا حتى يفتح لون الخليط. يصب هذا الخليط فوق طبقة الكراميل في القالب.



ثم ينظف الخلاط ويوضع به مزيج من البيض والسكر والزيت والحليب ويخلطوا جيدًا. بعد ذلك، ينخل الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر ويضاف للمكونات السائلة ويقلبوا حتى تتجانس.

يصب المزيج في القالب فوق باقي المكونات ويوضع القالب في صينية فيها ماء ساخن ويخبز في فرن مسخن إلى درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. عند الانتهاء، يقلب الكيك على طبق التقديم.

كيكة قدرة قادر ليست مجرد حلوى، وإنما تعبير عن التراث الفلسطيني وابداع الطهي في منطقة الخليج العربي بأكمله. تأتي تسميتها من التأثير العربي، وهي صورة مصغرة لكيفية تأثير المطبخ الفلسطيني على الثقافات الأخرى في المنطقة.