- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش
ووفقًا لتقرير وكالة "رويترز"، صرح جوتيريشخلال مؤتمر صحفي حول نزاهة المعلومات، قائلاً: "سمعت نفس المصدر مرارًا وتكرارًا يقول إنني لم أهاجم حماس قط، ولم أدن حماس قط، وإنني من أنصار حماس"، مشيرًا إلى إسرائيل دون أن يذكرها بالاسم.
وأضاف جوتيريش أنه أدان حماس 102 مرة، منها 51 مرة في خطابات رسمية، والباقي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددًا على أن الحقيقة ستنتصر في النهاية.
وفي رد فعل على تصريحات جوتيريش، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، تنديدات جوتيريش بأنها "هراء مقارنة بأفعاله".
واتهم إردان الأمين العام بمساعدة حماس على النجاة من الحرب، معتبراً أن رفض جوتيريش الالتزام بمعايير الأمم المتحدة يشوه صورة الأحداث على الأرض، مطالبًا باستقالة جوتيريش فورًا.
الحرب المستمرة في قطاع غزة زادت من حدة التوتر بين الأمم المتحدة وإسرائيل، والتي كانت متوترة بالفعل منذ فترة طويلة. تتهم إسرائيل الأمم المتحدة بالتحيز ضدها، وتدعي أن موظفي المنظمة يعملون مع حماس وجماعات مسلحة أخرى.
من جانبها، تحقق الأمم المتحدة في بعض هذه الاتهامات، لكنها أفادت بأنها لم تتلقَ أدلة كافية من إسرائيل في العديد من الحالات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بالتضليل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.