الأمين العام للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بالتضليل

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية" بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وجه اتهامات إلى إسرائيل بنشر معلومات مضللة عنه، وذلك في خضم الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر مع حركة حماس في قطاع غزة.





ووفقًا لتقرير وكالة "رويترز"، صرح جوتيريشخلال مؤتمر صحفي حول نزاهة المعلومات، قائلاً: "سمعت نفس المصدر مرارًا وتكرارًا يقول إنني لم أهاجم حماس قط، ولم أدن حماس قط، وإنني من أنصار حماس"، مشيرًا إلى إسرائيل دون أن يذكرها بالاسم.

وأضاف جوتيريش أنه أدان حماس 102 مرة، منها 51 مرة في خطابات رسمية، والباقي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددًا على أن الحقيقة ستنتصر في النهاية.

وفي رد فعل على تصريحات جوتيريش، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، تنديدات جوتيريش بأنها "هراء مقارنة بأفعاله".

واتهم إردان الأمين العام بمساعدة حماس على النجاة من الحرب، معتبراً أن رفض جوتيريش الالتزام بمعايير الأمم المتحدة يشوه صورة الأحداث على الأرض، مطالبًا باستقالة جوتيريش فورًا.

الحرب المستمرة في قطاع غزة زادت من حدة التوتر بين الأمم المتحدة وإسرائيل، والتي كانت متوترة بالفعل منذ فترة طويلة. تتهم إسرائيل الأمم المتحدة بالتحيز ضدها، وتدعي أن موظفي المنظمة يعملون مع حماس وجماعات مسلحة أخرى.

من جانبها، تحقق الأمم المتحدة في بعض هذه الاتهامات، لكنها أفادت بأنها لم تتلقَ أدلة كافية من إسرائيل في العديد من الحالات.