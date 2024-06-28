إكسترا نيوز: «حياة كريمة» درة تاج العدالة الاجتماعية لتحسين حياة المصريين

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، تقريرًا عن جهود مبادرة حياة كريمة، وما أحدثته من نهضة شاملة للبنية التحتية والمؤسسات الخدمية في الريف المصري، لتبقى "حياة كريمة" درة تاج العدالة الاجتماعية لتحسين حياة المصريين.





وأضاف التقرير، أن الريف المصري حظي باهتمام بالغ في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، فكان على أجندة أولويات الدولة المصرية بعد أن أنهت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عصور التهميش في جميع قرى مصر، بعدما ظلت عقودًا طي النسيان.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة حياة كريمة كمشروع قومي ضخم يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، خاصةً في المناطق الريفية والعشوائية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة، تتضمن شقًا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والتعليمية وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز وغيرها.

وتابع: "كما أدرجت مبادرة حياة كريمة قطاعات متنوعة باسم المشروعات التنموية للفئات المستهدفة لتمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لها، منها على سبيل المثال مراكز تجميع وتصنيع الألبان وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب، وغيرها من المشروعات التي يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهليها المهنية".