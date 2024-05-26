انت الأن تتابع خبر يضع سره في اضعف خلقة..(القرنفل والهيل) إذا تناولته كل يوم بهذه الطريقة يرفع مناعتك ويقيك من الزهايمر ويعزز ذاكرتك ويجعلها كالحديد.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُستخدم نبات الهيل، المعروف أيضًا بالحبهان، بشكل أساسي في إثراء الأطعمة بنكهته المميزة ويمتاز بفوائد صحية تجعله عنصراً حيوياً في الروتين اليومي

تعود أصول هذا النبات إلى الهند

وقد انتشر استخدامه على نطاق واسع حول العالم بفضل تعدد خصائصه الصحية التي تعزز من عافية الجسم والعقل، وذلك نظرًا لاحتوائه على مغذيات تساهم في تحسين الأداء البدني والذهني.

يُعدّ الهيل أيضاً مكوناً رئيسياً في الطب البديل