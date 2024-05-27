انت الأن تتابع خبر يصنع المعجزات بشكل مدهش .. فوائد جوزة الطيب ١٥ تأثير لن تتوقعه يحدث بجسمك عند استخدامها.. ياريتني عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير الدكتورة سينتيا الحاج، خبيرة التغذية، إلى الفوائد الصحية لجوزة الطيب مع الشاي، حيث تشير إلى أنها تحتوي على مركب يسمى ميريستيسين الذي يعزز طاقة الجسم ويعزز جهاز المناعة كما توضح الفوائد العديدة لهذه المزيج اللذيذ والجميل الرائحة.

فيما يلي: