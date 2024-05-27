انت الأن تتابع خبر يصنع المعجزات بشكل مدهش .. فوائد جوزة الطيب ١٥ تأثير لن تتوقعه يحدث بجسمك عند استخدامها.. ياريتني عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشير الدكتورة سينتيا الحاج، خبيرة التغذية، إلى الفوائد الصحية لجوزة الطيب مع الشاي، حيث تشير إلى أنها تحتوي على مركب يسمى ميريستيسين الذي يعزز طاقة الجسم ويعزز جهاز المناعة كما توضح الفوائد العديدة لهذه المزيج اللذيذ والجميل الرائحة.
فيما يلي:
- فوائد جوزة الطيب مع الشاي للنساء تتضمن مساعدة في التخلص من السموم ومنع الإمساك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحسن حركة الأمعاء.
- تقليل آلام التهابات الروماتيزم والمفاصل.
- الوقاية من الإصابة بالإسهال الناجم عن التهابات المعدة.
- تعقيم وتطهير المعدة.
- تقليل رائحة الفم الكريهة بفضل قدرتها على مكافحة البكتيريا والفطريات.
- تقليل آلام الأسنان والوقاية من التسوس لأنها تحتوي على زيت الأوجينول ومواد مضادة للالتهابات.
- علاج اضطرابات الهضم من خلال تخليص الجسم من الغازات وتقليل انتفاخ البطن.
- تساهم المغنيسيوم في الوقاية من الأرق وتحسين نوعية النوم من خلال تحفيز إنتاج السيروتونين وتعزيز الاسترخاء.
- تنظيم ضغط الدم.
- تطهير الجسم من السموم، بشكل خاص في الكلى والكبد.
- الوقاية من نزلات البرد.
- منع الغثيان والقيء.
- الوقاية من الإصابة بسرطان الدم يمكن أن تتحقق من خلال استهلاك الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.