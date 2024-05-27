معجزة التبييض كريم رهيب ورخيص هيرطب ويفتح البشرة ويزيل الكلف والبثور ويشد البشرة ويزيل سواد 20 سنة

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رياض - احمد صلاح - تعمل النساء حول العالم على تحسين صحة بشرتهن وجعلها أكثر إشراقاً، حيث يبرز كريم بيبانثين كحل فعّال لمعالجة تصبغات البشرة والاسمرار الذي ينتج عن التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة والعوامل البيئية.

يشتمل هذا الكريم على حمض البانتوثينيك

وهو فيتامين ب يلعب دوراً محورياً في رطوبة وتغذية البشرة، كما يساعد في توحيد لونها وعلاج الجروح والحروق الطفيفة.

لتحقيق فوائد هذا الكريم