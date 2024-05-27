انت الأن تتابع خبر تبييض الأسنان خلال 3 دقائق وازالة الاصفرار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تبييض الأسنان من العادات الجمالية الهامة للكثير من الناس، ولذلك نقدم لكم في هذا المقال وصفة فعالة لتبييض الأسنان باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل. هذه الوصفة ستساعدك على التخلص من الاصفرار والتراكمات الجيرية بشكل ملحوظ منذ الاستخدام الأول. تتضمن المكونات الجنزبيل المطحون وملح الطعام وعصير الليمون ومعجون الأسنان، وستجدون الطريقة المفصلة

لتحضير واستخدام هذه الوصفة في الفيديو المرفق.

يقدم موقعنا العديد من الوصفات، بما في ذلك وصفة لتبييض الأسنان وإزالة الاصفرار والتراكمات الجيرية باستخدام مكونين فقط. إن الكثيرين يعانون من مشكلة اصفرار الأسنان ويرغبون في تبييضها، واليوم سأشارك معكم وصفة مضمونة منذ الاستخدام الأول.

مكونات وصفة تبييض الأسنان

١/٢ ملعقة جنزبيل مطحون

١/٤ ملعقة ملح الطعام

١/٢ ليمونة

معجون الأسنان

طريقة تحضير وصفة تبييض الأسنان

نضع ملعقة من الجنزبيل المطحونة، ونضيف إليها ملحًا ونصف ليمونة ونقوم بالتقليب جيدًا. أضف معجون الأسنان واخلط جيدًا. ضع الخليط على فرشاة الأسنان ودلك بلطف، ثم اغسل الأسنان بالماء. كرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لتجنب التهاب اللثة، وستلاحظ النتائج بعد الاستخدام الأول.

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