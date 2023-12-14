اتفرج الجيش الإسرائيلي ينشر أول فيديو من البحر الأحمر لاستفزاز جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي -

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوثق انطلاق سفينة صواريخ متطورة من طراز "ساعر 6"في البحر الأحمر لأول مرة، للرد على هجمات جماعة الحوثي على مهاجمة السفن.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء أن " سفينة صواريخ من طراز "ساعر 6" أقلعت لأول مرة في البحر الأحمر".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانه قائلا: "خلال هذا الأسبوع، رست لأول مرة في ميناء إيلات سفينة من طراز "ساعر 6"، وانضمت إلى النشاط العملياتي لسلاح البحرية"،

وتابع: "إلى جانب هذا النشاط، استكملت الإجراءات الخاصة بالسفينة الرابعة والأخيرة للسفينة الحربية من طراز "ساعر 6"، والتي استغرقت قرابة عامين، وهي وتيرة سريعة للغاية لتثبيت وتعديل أحدث أنظمة القتال وأكثرها تقدمًا في العالم المصنوعة باللونين الأزرق والأبيض..لأربع سفن حربية في نفس الوقت".

مراقبون اعتبروا نشر الجيش الاسرائيل لمقطع الفيديو محاولة من إسرائيل لاستفزاز انصار الله.