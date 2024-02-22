الجيش الأمريكي يعلن توجيه ضربة جديدة وموجعة ضد الحوثيين..اتفرج التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، توجيه 4 ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة للحوثيين وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة، مشيرةً إلى أنها أسقطت كذلك طائرة مسيرة للجماعة.

وقالت القيادة المركزية في بيان: "تم تنفيذ 4 ضربات ضد 7 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين ومنصة إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن".

وأضافت: "أسقطنا نظام طائرات هجومية بدون طيار دفاعا عن النفس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إطلاق مهمة "أسبيدس"، مشيراً إلى أنها تهدف لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، عبر العمل مع الشركاء الدوليين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن مهمة "أسبيديس" البحرية، تهدف للمساعدة في حماية سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين في اليمن، فيما أكدت مصادر أوروبية أن المهمة ستستمر لمدة عام على الأقل.

واتفق الاتحاد الأوروبي من "حيث المبدأ" على تنظيم مهمة تهدف إلى حماية السفن من هجمات الحوثيين حول شبه الجزيرة العربية، فيما من المقرر نشر 4 سفن عسكرية تحمل أعلام الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية ودعم التحالف الأميركي البريطاني، الموجود في المنطقة منذ 18 ديسمبر الماضي.