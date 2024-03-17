نبوءة خطيرة للفلكية ليلى عبد اللطيف تشعل مواقع التوصل وتثير موجة من الجدل ..اتفرج الصدمة

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت الفلكية اللبنانية، ليلى عبداللطيف، موجة من الجدل، بعد تحقق نبوءة جديدة من نبوءاتها، في 2024، وهي نبوءة "حدوث فضائح لأطباء تجميل مزيفين"، وهو ما حدث مع الإعلامية ريهام سعيد.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد اتهمت طبيب التجميل نادر صعب بتشويه وجهها وربط البعض بما حدث وتوقعات ليلى عبد اللطيف عن أطباء التجميل المزيفين.

وانتشر مقطع فيديو لخبيرة التوقعات والأبراج ليلى عبد اللطيف من حلقة رأس السنة التي أطلت فيها مع الإعلامي نيشان وهي تتوقع فضائح لأطباء التجميل بسبب أخطاء طبية وقالت في الفيديو "بعض الفضائح ستطال بعض أطباء التجميل المزيفين، وسنرى عيادات ومستشفيات التجميل تقفل بالشمع الأحمر، بسبب التراخيص المزورة وسيرتكب بعض أطباء التجميل أخطاء طبية خطيرة ومؤذية جراء الجرعات والحقن الخاطئة، خصوصًا في لبنان وبعض الدول العربية.

ولم يكن هذا التوقع هو الأول لليلى عبد اللطيف الذي وجده الناس قد تحقق بالفعل فكان آخرهم توقعها بطلاق الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مما أثار جدلا واسعا.

من ناحية أخرى، ظهرت الإعلامية ريهام سعيد دون ماكياج تكشف تفاصيل ما حدث لها على يد طبيب التجميل اللبناني نادر صعب وتشوه وجهها.

وخلال برنامج "صبايا"، الذي يعرض عبر قناة "هي"، قالت ريهام سعيد " كل الناس لما كانت تشوفني كانت تقولي مالك خاسة ليه كدا... كنت بعيدة تماما عن الناس وكنت علشان أنزل محتاجة أحط 13 كيلو ماكياج وفي الاستوديو بنحط حاجة تدعم الوش وتخفي كل علامات الإجهاد ودي بفلوس كتير والقنوات بتأجرها لي".