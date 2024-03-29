انت الأن تتابع خبر عااجل .. وزارة الحج والعمرة السعودية تصدر قرار بمنع هذه الفئات من تأدية فريضة الحج لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -قامت السلطات السعودية بإصدار بيان تعلن فيه عن آخر فرصة لسداد الرسوم الخاصة بحجوزات حج الداخل لموسم الحج هذا العام، والتي قامت وزارة الحج بتحديد موعدها بشكل سابق حيث أشارت بانتهاء الموعد بيوم السبت القادم الموافق 30 مارس 2024م، لذا أصبح أمام من تقدم للحج هذا العام الفرصة لسداد ماعليهم من رسوم الحجوزات لشركات الحج، وذلك حيث بلغت القيمة التي لم تسجل بعد حوالي 40% من إجمالي القيمة الفعلية للحجز.

وزارة الحج تعلن عن الفرصة الأخيرة لسداد الرسوم

قامت وزارة الحج والعمرة بتقديم كل الفرص المتاحة لتسهيل السبل أمام المواطنين والمقيمين للتقديم على مناسك الحج لهذا العام بكل سهولة، حيث أتاحت الفرصة لسداد قيمة الحجز على أكثر من مرة، ومؤخرًا أعلنت عن موعد آخر فرصة للسداد من أجل أداء مناسك الحج.

حددت وزارة الحج والعمرة الفرصة الأخيرة لسداد الرسوم الخاصة للمتقدمين بحجوزات الداخل، حيث تنتهي الفرصة للسداد يوم السبت القادم 30 مارس 2024، وأشارت الوزارة أن القيمة الفعلية لمن لم يسجل بعد بلغت حوالي 40% من إجمالي القيمة الفعلية للحجز، وذلك سواء كان عن طريق مواطني المملكة أو حتى المقيمين بها.

الشروط الصحية المطلوبة من الحجاج

وفق ما جاء بالصحيفة السعودية عن تحديد وزارة الحج والعمرة لبعض الشروط الصحية والتي يجب توافرها في المتقدمين لأداء مناسك الحج، حيث تضم هذه الشروط عدة تطعيمات مطلوبة من حجاج الداخل وحتى العاملين بالحج.

تتضمن هذه التطعيمات كلًا من:

جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية النيسرية الرباعي، حيث يتم مرة كل 5 سنوات، فيجب أخذه أو تقديم مايثبت ذلك خلال الخمس سنوات الفائتة، وذلك موجود ضمن معلومات السجل الوطني السعودي بمنصة صحة. جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية 2023 -2024.

قرارات تخص حجاج الداخل

قامت وزارة الحج والعمرة السعودية في شهر فبراير المنقضي بتوجيه بعض المؤسسات والشركات الخاصة بحجاج الداخل، وذلك خلال موسم الحج لهذا العام، ودعتهم بالإلتزام في تقديم المواعيد الخاصة بإعانة الحجاج، وكذلك الوجبات الغذائية أثناء الموسم.

وقد بينت الوزارة أن موعد تقديم وجبة الإفطار في يوم عرفة بإذن الله بدايته بعد صلاة الفجر وحتى الساعة العاشرة صباحًا، وبالتالي يتم تقديم وجبة الغذاء في هذا اليوم بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وعن موعد تقديم وجبة مشعر مزدلفة فتكون هذه الوجبة فور وصول الحجاج لمزدلفة.

أما عن مواعيد الوجبات بيوم التروية وأيام التشريق الثلاث فقد أضافت الوزارة عن المواعيد حيث تكون كالتالي:

الإفطار: بداية من الساعة الخامسة فجرًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا.

الغذاء: بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

العشاء: بداية من الساعة الثامنة والنصف مساءًا وحتى الساعة العاشرة والنصف ليلًا.

حجز الحج بكم؟

تبلغ قيمة الحجز للحج هذا العام 2024 ما بين 4099 ريال وحتى 13,265 ريال سعودي.

هل يمكن الحج بدون حملة؟

لا يمكن، حيث يوجب النظام على من أراد الحج أن يختار البرنامج المتاح له لأحد حملات الحج المعتمدة، وذلك لأنه في حال عدم اختيار حملة محددة يتم إلغاء التصريح للحج بهذا الموسم.

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