فيديو يثير غضب كبير في السعودية والسلطات تتحرك..لن تصدق ماذا حدث؟!..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية في الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر شخصا أقدم على قتل شقيقته في نجران لـ"عدم رضاه عن عملها وقيادتها السيارة"، وفق ما تم تداوله.

وحسب ما ذكرت صفحات وحسابات سعودية على منصة "إكس"، فقد أقدم شاب في الثامنة عشرة من عمره بقتل شقيقته سلمى (42 عاما) بـ8 طلقات من سلاح رشاش بسبب "عدم رضاه عن عملها كحارسة أمن في جامعة نجران".

هذا وأعلن الأمن العام السعودي يوم الثلاثاء أن دوريات الأمن بمنطقة نجران قبضت على مواطن أقدم على قتل امرأة بإطلاق النار عليها، موضحا أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأثار مقطع الفيديو غضبا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل، حيث استنكروا ما فعله الشاب وطالبوا بتطبيق أشد العقوبات بحقه، كما أثنى العديد على السلطات التي قبضت عليه فورا.