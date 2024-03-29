انت الأن تتابع خبر عاجل..... بدء اختبارات الرخص المهنية للمعلمين في السعودية وموعد النتيجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية للعام 1445هـ، تهدف إلى توفير فرص وظيفية وتحقيق أقصى استفادة من خدماتهم العلمية، وسوف نتعرف الآن على خطوات التسجيل بالتفصيل.

التسجيل في اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية

للحصول على الرخصة المهنية للمعلمين يجب أن يجتاز المعلم الاختبارين التربوي العام والتخصصي في مجال يتضمن حوالي 38 تخصصًا مختلفًا، إليك خطوات التسجيل:

زيارة بوابة هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكترونية.

الإلكترونية. النقر على خيار التسجيل في اختبارات الرخص المهنية.

ملء الاستمارة بالبيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الجوال.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط بعد قراءتها بعناية.

قم بتحديد المدينة المفضلة لأداء الاختبارات فيها.

النقر على زر "إرسال الطلب" لإتمام العملية.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية 1445

بعد خوض اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والتي كان قد تقرر لها يومي 22 مارس و 23 مارس 2024، ينتظر عدد كبير من المعلمين ظهور النتائج للحصول على الرخصة لمزاولة المهنة في مدارس المملكة ، وهذه هي خطوات الاستعلام عن طريق موقع قياس: