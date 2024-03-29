انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميًا .. التعليم السعودي يُلزم المدارس بأمر ضروري ويُعلن موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم إعلان موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1445 من العام الدراسي الجاري بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم بالمملكة، والتي عادة ما تعلن عن التقويم الدراسي في بداية العالم وتضع خطة زمنية للمقررات الدراسية في كافة المراحل التعليمية، حيث تحرص على أن تكون مع الطلاب والمعلمين عبر منصة أكس، والتي من خلالها تعلن كافة الأمور والتعليمات الخاصة بالعملية التعليمية، لذا نوضح أخر ما تم التصريح به من خلال الحساب الرسمي التابع للوزارة على منصة اكس.

موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث 1445

طبقًا لما تم الإعلان عنه عبر منصة أكس عبر الحساب الرسمي لوزارة التعليم، فإن من المقرر استئناف اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 12 من شهر شوال، وذلك بعد العودة من اجازة عيد الأضحى المبارك، مع العلم أن هذا الموعد خاص لجميع المراحل الدراسي، في حين أكد على تنفذ اختبارات أعمال السنة بشكل حضوري خلال اليوم الدراسي للطالب.

وفي ضوء الإعلان عن موعد الاختبارات، فإن التعليم ألزم كافة المدارس بالمملكة، بضرورة الإعلان عن جدول الاختبارات بوقت كاف، حتى يتسنى للطلاب الاستعداد على نحو أمثل وخوض الاختبارات عقب الإلمام بالمقررات التعليمية.

الاختبارات النهائية 1445 الفصل الثالث

الفصل الدراسي الثالث تم استئنافه في يوم الأحد من الشهر الجاري الموافق 3 من شهر مارس، ومن المقرر حصول الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية على إجازة عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ يوم الخميس الموافق يوم 18 رمضان، الموافق بالتقويم الهجري يوم 28 من شهر مارس، وحتى هذه اللحظة لم تقم الوزارة بالكشف بشكل رسمي عن موعد الاختبارات النهائية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث 1445، ولكن من المقرر أن تقوم بالكشف وبشكل رسمي عنه من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

الإجازات القادمة في الترم الثالث 1445

تعد أجازة عيد الفطر المبارك هي الأقرب بالنسبة للعطلات الرسمية، حيث من المقرر عودة الدراسة من جديد للعام الدراسي الجاري في الفصل الدراسي الثالث، على أن يكون ذلك يوم الإثنين 6 شوال الموافق ميلاديًا يوم 15 من شهر أبريل/ ويحصل الطلاب على إجازة نهاية الأسبوع الخميس الموافق 23 شوال الموافق بالتقويم الميلادي يوم 2 من شهر مايو، إلى جانب حصول الطلاب على إجازة نهاية العام الدراسي الأثنين 4 ذي الحجة الموافق بالتقويم الميلادي يوم 10 من شهر يونيو 2024.

متى ينتهي الفصل الدراسي الثالث في السعودية؟

طبقًا لما تم الإعلان عنه من قبل التعليم السعودي فيما يخص التقويم الميلادي، ينتهي الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري في يوم 10 من شهر يونيو 2024.

متى يبدا العام الدراسي 1446؟

بداية الدراسة للعام الدراسي الجديد 1446 / 1447 هـ يوافق يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق بالتقويم الميلادي يوم 18 / 8 / 2024م.

كم يوم في الترم الثاني؟