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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن موقف عبدالرحمن غريب، جناح النصر، من المشاركة في مباراة الأخدود في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بسبب الإصابة.

حسم موقف عبدالرحمن غريب من مواجهة الاخدود

يخضع غريب لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد الخليج، التي فاز فيها النصر بصعوبة (1-0) ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، تأكد غياب عبدالرحمن غريب عن مواجهة الأخدود.

وسيلتقي النصر مع الأخدود غدًا الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن الجولة 31 من دوري روشن.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب واصل تدريباته التأهيلية، أمس الثلاثاء، في مقر النادي، ولن يتمكن من استكمال برنامجه التأهيلي قبل موعد المباراة.

وأضافت الصحيفة أن سامي النجعي، لاعب وسط النصر، أكمل برنامجه التأهيلي بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام ضمك في الجولة 27، مما يجعله جاهزًا للمشاركة في المباراة.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 74 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة بعد مرور 30 جولة.