نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة كلوب بروج ضد فيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فيورنتينا ضيفا على حساب كلوب بروج وذلك ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانتهت نتيجة الذهاب بفوز الفريق الإيطالي بثلاثية مقابل هدفين على حساب كلوب بروج، ليدخل المباراة بأفضلية نسبية.

ويحتاج فيورنتينا للتعادل السلبي أو الإيجابي من اجل الفوز والتأهل للنهائي.

موعد مباراة كلوب بروج وفيورنتينا في دوري المؤتمر

تنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السعودية.

القنوات مباراة كلوب بروج وفيورنتينا في دوري المؤتمر

تنقل المواشبكة قنوات beIN Sports وتحديدا قناة beIN Sports HD 3،وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، المعلق الليبي محمد بركات.

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