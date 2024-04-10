ستتفاجئ !..ما هو حكم صلاة العيد في البيت وهل هي جائزة ؟..الافتاء يفجر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لجمهور أهل العلم تعد صلاة العيدين الفطر والأضحى فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وهو قول الإمام مالك والشافعي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.

وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن الأصل في صلاة العيد أن تُؤدى في جماعة أو اجتماع، وهو المنصوص به في الشريعة

فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرَ النِّساءَ أنْ يخرجْنَ لصلاة العيد، حتى أمر الحُيَّضَ وذواتِ الخُدور أن يخرجْنَ يشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين، وأمرَ الحُيَّضَ أن يعتزلْنَ المصلَّى".

ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن أوامر الشريعة كلها معلَّقة بقدرة العبد واستطاعته، فقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، كما أن الواجب أو الشرط في العبادة يسقط بالعجز عنه.

ـ هل يجوز صلاة العيد في البيت؟:

وبالنسبة لمن عجز عن صلاة العيد في المسجد، فيمكنه الأخذ برأي جواز صلاة العيد في البيت لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما.

ـ كيفية صلاة العيد:

معلوم أن صلاة العيد ركعتان، يكبر المصلي تكبيرة الإحرام، ويدعو دعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات مع رفع اليدين في كل تكبيرة، ثم يقرأ سورة الفاتحة وبعدها سورة الأعلى أو سورة الغاشية، ثم يركع ويسجد السجدتين ثم يكبر تكبيرة القيام، ويؤدي الركعة الثانية بالتكبير تكبيرات دون تكبيرة القيام مع رفع اليدين في كل تكبيرة، ثم يقرأ سورة الفاتحة وبعدها سورة ق أو سورة القمر، ثم يركع ويسجد السجدتين ثم يقرأ التشهد ويسلم عن يمينه وعن يساره ويجلس المصلي للاستماع إلى خطبة صلاة العيد.