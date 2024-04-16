انت الأن تتابع خبر مفاجأة صارحة : اكتشاف ثروة سعودية تحت السرير تقلب موازين الاقتصاد العالمي وتدك عروش الذهب والفضة والدولار.. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خبر مفاجئ، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم عن اكتشاف ثروة سعودية رهيبة من اليورانيوم في منطقة جازان جنوب غرب البلاد، وبحسب الوزير السعودي، فإن الثروة المكتشفة تقدر بنحو 100 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما يعادل نحو 10% من احتياطي اليورانيوم العالمي، وأضاف الوزير أن الثروة المكتشفة من اليورانيوم ستكون بمثابة ثورة في الاقتصاد العالمي، حيث ستؤدي إلى انخفاض قيمة الذهب والفضة والدولار، وارتفاع قيمة اليورو والين.

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