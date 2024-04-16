السعودية تعلن اكتشاف نوع جديد من العقارب داخل المملكة ..اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالإعلان عن إضافة علمية جديدة وذلك بعد اكتشافه لنوع جديد من العقارب والذي ينتمي لجنس المسمى ليورس leiurus في محمية مجامع الهضب جنوب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبناءً على وصف التحليل الجيني والشكل الظاهري للنوع الجديد المكتشف، وتم نشره في المجلات العلمية العالمية والمتخصصة في مجال الحياة الفطرية مما يبين قيمة الاكتشاف الجديد.

كما جاءت تسمية هذا النوع الجديد من العقارب نسبةً إلى محمية مجامع الهضب وهي المحمية التي تم اكتشاف الأنواع الجديدة من العقارب فيها أخيراً، كما قامت الدراسات للشكل الظاهري والوراثية الجزيئية بإظهار أن هذا النوع يختلف تماماً عن نظرائه من الأجناس الأخرى في المملكة العربية السعودية، ليرتفع بذلك عدد الأنواع المعروفة من هذا الجنس إلى 22 نوعًا عالميًا ومنها 5 أنواع داخل المملكة العربية السعودية.

نشر الاكتشاف الجديد في العالم

كما قامت مجلة Zookeys العلمية الشهيرة بالنشر الاكتشاف الجديد في عددها الصادر في 7 سبتمبر 2023، وتمت إضافة هذا النوع ضمن قوائم بنك مملكة الحيوان (Zoobank)، وكذلك بنك الجينات (Genbank).

ويأتي الاكتشاف الجيد من ضمن الجهود المستمرة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ودراساته التي تسعى من أجل تحديد انتشار هذا النوع وتقييم حالته مستقبلاً، ضمن أسلوب عمله بالعناية بالحياة الفطرية، وذلك بغرض استدامة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي داخل المملكة العربية السعودية.

العقارب في المملكة العربية السعودية

تعتبر العقارب من الكائنات الصغيرة التي تصنف ضمن فئة العنكبوتيات، تُخفي في ذيلها أنواع قاتلة من السموم، كما أن العقارب تبدأ بالظهور في فصل الربيع ويزداد انتشارها في فصل الصيف، ويُشكل سم العقارب خطراً قاتلاً إن لم تتم مُعالجة بالطريقة الصحيحة بالسرعة المناسبة، والعقارب خطر يتهدد عُشاق الكشتات والرحلات البرية خاصة في ساعات الليل، فالعقارب في مُعظمها كائنات ليلية لا تظهر إلا بعد أن يُسدل النهار ستارهالصورة من موقع صحيفة عكاظ

كما أن المملكة العربية السعودية تتميز بوجود خمس أنواع من العقارب والتي تم تصنيفها من العقارب الأكثر خطورة داخل أراضي المملكة وشبه الجزيرة العربية ومن هذه العقارب” العقرب الأصفر ذو العقلية السوداء، العقرب الأسود، العقارب السوداء الصغيرة، العقارب العربية، عقرب الجزار”.