انت الأن تتابع خبر عاجل.. قرار من وزارة التعليم السعودية حول تعديل موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل العديد من طلاب وطالبات المملكة بجميع المراحل التعليمية عن مواعيد الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، وذلك وفق ما قد تم تحديده ببداية العام الدراسي 1445هـ، وقامت وزارة التعليم بتوجيه جميع الطلاب للاستعداد من أجل الدخول للامتحانات بموعدها، وقد أكدت على أنه لا صحة من تأجيل الإمتحانات وأنها ستسير بميعادها المحدد بيوم الأحد الموافق 21 أبريل وما يقابله 12 شوال 1445هـ.

موعد اختبارات نصف الفصل الدراسي الثالث بالمملكة

تبدأ الاختبارات الخاصة بالتعليم السعودي بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، على أن تبدأ الامتحانات بيوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل 2024، و 12 شوال 1445هـ، وذلك بجميع محافظات المملكة وعلى جميع الطلبة والطالبات.

سوف يدخل الإختبار هذا العام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة على مختلف الصفوف الدراسية، وذلك بأكثر من 33,000 مدرسة في جميع أنحاء المملكة.

هذا وقد أكدت وزارة التعليم السعودي بالالتزام بتقديم الاختبارات خلال الحصص الدراسية كما يحدث باليوم المعتاد ودون الإخلال بحصص المواد التعليمية، وأنه سوف يتم مراعاة ذلك ورصد العلامات بنظام نور الإلكتروني، وذلك بعد فترة الانتهاء تقديم من الاختبارات.

تعتمد خطة الدراسة ضمن التقويم الدراسي لعام 1445هـ على 3 فصول دراسية والتي تشتمل على 38 أسبوع دراسي بجانب 60 يوم إجازات مختلفة من مناسبات وطنية وأعياد والإجازات الأسبوعية التي تتخلل العام الدراسي، والإجازة الصيفية التي تصل إلى 68 يوم تقريبًا.

إجازات الفصل الدراسي الثالث لعام 1445هـ

خلال الأيام السابقة تمتع الجميع بقضاء إجازة سعيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يعاود الجميع الدراسة في يوم الإثنين الموافق 15 أبريل و6 شوال 1445هـ، لتكون هناك إجازة أسبوعية ممتدة بداية من يوم الخميس الذي يوافق 2 مايو 2024 و 23 شوال 1445هـ.

وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي بيوم الإثنين 10 يونيو 2024م و 4 ذي الحجة 1445هـ لتعتبر بداية الإجازة الصيفية ونهاية الدراسة بشكل رسمي.

التطورات الخاصة بالتعليم السعودي

تستمر وزارة التعليم السعودية بإنشاء الخطط التربوية والتي تستهدف من ضمنها التنظيم العام والشامل لجميع سبل الدراسة بالجامعات وحتى المراحل الأولى من التعليم، وذلك من خلال تحديد كيفية الدراسة ووضع الجدول الزمني للتعليم شاملة القرارات المتخذة بتنظيم العطلات وغيرها، ومن ضمن ذلك ما يلي:

متابعة الخطط بشكل مستمر لإثبات عملية التقدم للتعليم الخاص بالمملكة ضمن ساعات الدراسة المعتمدة.

السعي للتركيز على تفعيل الأنشطة التي تجذب انتباه الطالب خلال فترة الدراسة بالمدرسة.

توفير فرصة للاسترخاء والراحة من أجل الطالب، وذلك من خلال زيادة فترة الإجازة لكي يتمكنوا من العودة بكل نشاط وحركة.

ربط ساعات الدراسة بجهد الطالب وشمول ذلك لتحقيق جميع الأهداف التي تم وضعها بجميع الصفوف التعليمية.

وقد تم تعدي نظام الدراسة ليشمل 3 فصول دراسية بدلًا من فصلين فقط، وذلك بهدف تغطية البرنامج الدراسي بشكل معزز قوي، والتطوير من قدرة واستيعاب الطلاب.

من حين لآخر يتم دراسة الخطة السنوية الخاصة بالإجازة لكي يحصل الطلاب على المتعة والترفيه بها.

كم مدة الترم الثالث 1445؟

تبلغ مدة الترم الثالث بالمملكة حوالي 3 شهور من بداية 3 مارس 2024م ونهايته يوم 10 يونيو 2024م.

متى يبدا العام الدراسي 1446؟

ضمن الخطة المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتي أقرت بأن العام الدراسي الجديد سيبدأ من يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024م، و 14 صفر 1446هـ، ليعتمد على خطة الـ3 فصول دراسية.

الفصل الدراسي الثالث 1445 كم اسبوع؟