انت الأن تتابع خبر يقيك من السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على أهم وقوى أنواع الطعام الذي يخفض الكوليسترول ويقوي بنية الجسم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يصاب الكثير من الأشخاص بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب، وهناك العديد من العوامل المساهمة في الإصابة بأمراض القلب، بعضها قد يكون خارج عن سيطرتنا مثل العمر والوراثة.
مكملات الألياف
- ومع ذلك، فإن أسلوب حياتنا له تأثير كبير على صحة القلب، حيث يعد النظام الغذائي أحد العوامل الرئيسية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.
فوائد الألياف الخشنة للأمعاء والقلب
اضطراب ضربات القلب
- وكشفت أخصائية التغذية الأمريكية الدكتورة كاري روكستون، عن الأطعمة التي تساعد على حماية القلب من الأمراض.
- وقالت إن معظم الأشخاص يشعرون أن الألياف الخشنة مفيدة للأمعاء، وللقلب أيضا، لافتة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف على خفض الكوليسترول، وإدارة الوزن، ودعم بكتيريا الأمعاء الصحية والحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم، وكلها أمور حيوية لاحتياجات صحة القلب الجيدة.
أمراض القلب
- وتابعت أن تناول 10 جرامات إضافية من الألياف يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 15%، وهذا يعادل ثلاث حصص فقط من الفاكهة يوميا.
أمراض القلب
أين تجد الألياف الخشنة؟
- وأضافت أن الحصول على ما يكفي من الألياف في النظام الغذائي لا يدعم وظيفة الأمعاء الطبيعية فحسب، بل يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، ومع ذلك فإن المشكلة الكبيرة أن معظم الأشخاص لا يعرفون أين يجدون الألياف في نظامهم الغذائي.
- وشددت على أنه يجب تناول الحصص الموصى بها يوميا من الفواكه والخضروات المجمدة والمجففة والمعلبة، واختيار المكسرات والبذور وكعك الشوفان أو الفواكه المجففة كوجبات خفيفة بدلا من الحلويات والشوكولاتة.
- وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) البالغين بتناول ما يصل إلى 30 جراما من الألياف يوميا.