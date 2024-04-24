انت الأن تتابع خبر يقيك من السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.. تعرف على أهم وقوى أنواع الطعام الذي يخفض الكوليسترول ويقوي بنية الجسم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصاب الكثير من الأشخاص بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب، وهناك العديد من العوامل المساهمة في الإصابة بأمراض القلب، بعضها قد يكون خارج عن سيطرتنا مثل العمر والوراثة.

مكملات الألياف

ومع ذلك، فإن أسلوب حياتنا له تأثير كبير على صحة القلب، حيث يعد النظام الغذائي أحد العوامل الرئيسية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

فوائد الألياف الخشنة للأمعاء والقلب

اضطراب ضربات القلب

وكشفت أخصائية التغذية الأمريكية الدكتورة كاري روكستون، عن الأطعمة التي تساعد على حماية القلب من الأمراض.

وقالت إن معظم الأشخاص يشعرون أن الألياف الخشنة مفيدة للأمعاء، وللقلب أيضا، لافتة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف على خفض الكوليسترول، وإدارة الوزن، ودعم بكتيريا الأمعاء الصحية والحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم، وكلها أمور حيوية لاحتياجات صحة القلب الجيدة.

أمراض القلب

وتابعت أن تناول 10 جرامات إضافية من الألياف يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 15%، وهذا يعادل ثلاث حصص فقط من الفاكهة يوميا.

أمراض القلب

أين تجد الألياف الخشنة؟