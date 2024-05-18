انت الأن تتابع خبر عاجل وزارة التعليم تعلن عن وظائف تعليمية وإدارية في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة التنمية المتكاملة للتعليم في السعودية تعلن عن مجموعة جديدة من الوظائف الشاغرة في العديد من المجالات والتخصصات المختلفة التي هي بحاجة لها في العام الدراسي الجديد، وسوف يتم توزيع كل المعلمين في مختلف مدن المملكة السعودية حسب الحاجة.

وظائف إدارية وتعليمية جديدة في المملكة

أوضحت شركة التنمية المتكاملة من أجل التعليم والتدريب حاجتها إلى توظيف مجموعة من المتخصصين في العديد من الوظائف التعليمية وكذلك الإدارية في مدن المملكة مثل الرياض، ومدينة جدة، وكلا من الخبر وينبع في الوظائف التالية مساعد معلم، معلم وكذلك معلم أول وإداري.

الشروط المطلوبة في التخصصات

أما عن الشروط المطلوبة في المتقدمين فهي كالتالي:

لابد من الحصول على الدبلوم مع ملائمة الوظيفة مع التخصص.

بالإضافة إلى خبرة في نفس المجال لمدة عامين حد أدنى، والتخصصات هي اجتماعيات.

كذلك في الإحصاء و الأحياء، الإدارة العامة و الأدب مع الإرشاد النفسي مع الإشراف التربوي.

أيضا اضطراب طيف التوحد مع الإعاقة العقلية.

كذلك مطلوب متخصص في الاقتصاد والاقتصاد المنزلي.

بالإضافة إلى برمجة الحاسب الآلي وفي البيولوجيا مع التاريخ، وأيضا تخصصات المصرفية وتأمين المخاطر، والتحليل الوظيفي، وكذلك العلوم التربوية والتربية الإسلامية والخاصة والفنية.

تقنية المعلومات، والتمريض مع الجغرافيا ورياض الأطفال والرياضيات مع تخصصات السكرتارية والشريعة وأصول الدين.

في تخصص الصفوف الأولية وطرق التدريس والطفولة المبكرة، بالإضافة إلى العلاقات العامة.

وأيضا بحاجة إلى متخصصين في علم الاجتماع، وعلم النفس واللغة الفرنسية والفنون والفيزياء وغيرها من التخصصات

موعد التقديم مُتاح من الاثنين 1445/10/27هـ الذى يوافق 2024/05/06م، ويتم التقديم من خلال وضع البيانات في استمارة التقديم بشكل مباشر.

خطوات تسجيل طلبات التقديم على الوظائف

كذلك تقدم وزارة التعليم إمكانية التقديم على الوظائف من خلال الخطوات التالية عندما تعلن حاجتها لشغل وظائف:

لابد من التسجيل في المنصة الموحدة (جدارات).

ثم يتم تسجيل الدخول في حسابك وبعدها يمكن الإطلاع على جدول احتياجات الوظائف التعليمية من المراحل الدراسية.

تأكد من وضع البيانات بدقة، وبعد التأكد من كل المعلومات، يتم الضغط على التقديم للوظيفة.

وبعدها يمكن تحديد رغبتك في الوظائف، من خلال الضغط على الوظيفة المطلوبة للتسجيل فيها.

وقد أوضحت كذلك وزارة التعليم أن كل الوظائف التي يتم الإعلان عنها، من ضمن سلم رواتب الوظائف الجديدة، وذلك بشرط اجتياز اختبار الرخصة المهنية (سواء كان التخصصي والعام)، مع الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة في التخصص المناسب.

كيف أقدم على وظيفة إدارية في مدرسة حكومية؟

من خلال منصة جدارات.

كيف اصير ادارية؟

لابد من تقديم صورة من المؤهلات العلمية مع الهوية الوطنية مع صورة تكون مصدقة من معادلة المؤهلات في حالة الحصول عليها من خلال جامعة خارجية.

ما هي وظيفه موظف اداري؟