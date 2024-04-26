انت الأن تتابع خبر النور مش هيقطع في بيتك بعد النهارده.. اعرف سعر جهاز مانع انقطاع الكهرباء..المعلومة الي يبحث عنها كل المصريين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أيام على تطبيق خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء التي تنفذها الدولة بجميع أنحاء الجمهورية، وارتفاع درجات الحرارة، يبحث عدد كبير من المواطنين عن جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائي.ويعمل جهاز مانع انقطاع التيار الكهربائي، على تحويل التيار المتردد إلى مستمر، بحيث إنه عند انقطاع الكهرباء يقوم بمهمة عكسية وتحويل التيار من مستمر إلى متردد.

وبذلك تعتمد فكرة مانع انقطاع التيار الكهربائي على إنه يعمل كمصدر احتياطي للكهرباء الأساسية لحين عودة التيار، وبالتالي لا يشعر المستخدم بخطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.

الفرق بين مانع انقطاع التيار الكهربائي والمولد

وقد تتشابه فكرة مانع انقطاع الكهرباء ومولد التيار الكهربائي في إنهما يعملان على توليد الكهرباء خلال فترة انقطاعها، ولكن هناك عدة اختلافات بينهما

وهي: