"غيري لون شعرك للعيد وابهري كل اللي حواليكي".. طريقة جبارة لصبغ الشعر بالكركدية للحصول على اللون الأحمر العنابي في البيت بدون صبغات كيميائية!!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر صبغة الشعر باللون الأحمر من أفضل الألوان المستخدمة في المنزل للتخلص من الشعر الأبيض أو تغير لونه للون جديد، كما أنه يعد لون مميز من الممكن أن تقوم كل فتاة بصبغ شعرها به عن طريق استخدام مكونات طبيعية تساعدك على تلوين الشعر باللون الأحمر الجذاب دون أن يتعرض الشعر إلى أي خشونة، ودون أن تتسبب مواد الصبغة في إحراق الشعر، وإليك أفضل خليط منزلي لصبغ وتلون الشعر بلون أحمر دون آثار جانبية.

طريقة صبغ الشعر بالكركدية

تعد تلك الطريقة فعالة للغاية من أجل صبغ خصلات الشعر باللون الأحمر، حيث إن وصفة الكركدية من أفضل الخلطات الطبيعية المستخدمة في صبغ الشعر والمكونات نتعرف عليها من

خلال الآتي:

2ملعقة من مطحون الكركديه.

1 ملعقة زيت اللوز.

1 ملعقة من زيت الأرجان.

1 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة من النشا.

ربع كوب من الماء الساخن.

طريقة صبغ الشعر.

استخدمي وعاء عميق وضعي فيه كل مكونات الوصفة.

يتم بعد ذلك مزجي المكونات جيدا عن طريق استخدام أداة مناسبة.

بعد تحضير الخليط المتجانس يمكنك تطبيقه على الشعر مدة حوالي 7 ساعات ومن ثم يغسل الشعر بعدها باستعمال ماء فاتر وشامبو طبيعي.

طريقة صبغ الشعر بقشور الباذنجان

المكونات

تعتبر وصفة قشور الباذنجان من الوصفات التي تعمل على تغير لون الشعر إلى اللون الاحمر ويمكن تحضير الوصفة كما يلي.

3 ملعقة كبيرة من قشور الباذنجان.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من خلاصة زيت الخروع.

2 ملعقة من مسحوق الحنة.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

ربع كوب من الماء الساخن.

خطوات التحضير