انت الأن تتابع خبر فيديو خارج وجريئ يتسبب في حبس حليمة بولند وتغريمها هذا الرقم الفلكي..لن تصدق ما الذي فعلته في الفيديو!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.

وكانت محكمة الجنايات قد وجهت إلى الإعلامية حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف وذلك بسبب صور ومقاطع فيديو.

وقدم المدعي شكوى ضدها مدعيا بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها في حين ادعت المتهمة ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.