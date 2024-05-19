انت الأن تتابع خبر غرامة ثقيلة تكسر ظهر المقيمين.. الداخلية لسعودية تحذر بشدة وتعلن عن غرامة 20 ألف ريال لمن تسول نفسه بفعل هذه المخالفة.. التفاصيل!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال لكل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات من أجهزة أمن الدولة أو يضر بأجهزة الكاميرات الأمنية أو التسجيلات المرتبطة بها.
وصرحت الوزارة
- في بيان رسمي، أن المخالفين لهذه التوجيهات لهم الحق في الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالمخالفة.
- وأوضحت الوزارة أن الكاميرات الأمنية المستخدمة تهدف إلى التقاط الصور المتحركة امتثالًا لأحكام النظام، ولا ينطبق هذا الإجراء على الكاميرات الخاصة التي يستخدمها الأفراد في الوحدات السكنية والمجمعات الخاصة.
- كما أشار البيان إلى موافقة الحكومة السعودية على تركيب نظام كاميرات أمنية في عدد من المواقع الحيوية. وتشمل هذه المواقع الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، المعالم النفطية والبتروكيماوية، ومرافق توليد الطاقة وتحلية المياه، بالإضافة إلى الأماكن السياحية، المراكز التجارية والمالية، المباني السكنية، المساجد المقدسة بمكة والمدينة، الأندية الرياضية والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية والسريعة في البلاد.
- تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الأمن والسلامة العامة، حيث تسعى السعودية إلى تطبيق التقنيات الحديثة في مجال الأمن لحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية.