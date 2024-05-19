انت الأن تتابع خبر غرامة ثقيلة تكسر ظهر المقيمين.. الداخلية لسعودية تحذر بشدة وتعلن عن غرامة 20 ألف ريال لمن تسول نفسه بفعل هذه المخالفة.. التفاصيل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال لكل من يقوم بنقل أو نشر تسجيلات من أجهزة أمن الدولة أو يضر بأجهزة الكاميرات الأمنية أو التسجيلات المرتبطة بها.

وصرحت الوزارة