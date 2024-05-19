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رياض - احمد صلاح - بعد عقد قرانه بلحظات... عريس سعودي لم يتمالك وقام بهذا الشيء الجنوني أمام والد العروسة ...اتفرج
مقطع فيديو عفوي يُظهر شابًا يحتفل بعقد قرانه بحركة انتصار
- في مقطع فيديو عفوي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شاب من جازان وهو يحتفل بعقد قرانه بطريقة مميزة.
- يُظهر المقطع الشاب وهو يمسك بيد والد العروس ويتمم معه شروط عقد القران، وبدت عليه علامات السعادة والفرح.
- وبعدما انتهى من عقد القران، رفع الشاب يده للأعلى بحركة تدل على الانتصار، معبّرًا عن فرحته بهذا الإنجاز.
تفاعل رواد التواصل:
- حظي المقطع بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سعادتهم للزوجين وقدموا لهما التهاني.
- وعلّق أحدهم قائلاً: "الله يسعدهم هذي علامه فزت بها"، بينما قال آخر: "راعي كورة متحمس."