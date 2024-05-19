اخبار الخليج

بعد عقد قرانه بلحظات... عريس سعودي لم يتمالك وقام بهذا الشيء الجنوني أمام والد العروسة ...اتفرج

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر بعد عقد قرانه بلحظات... عريس سعودي لم يتمالك وقام بهذا الشيء الجنوني أمام والد العروسة ...اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد عقد قرانه بلحظات... عريس سعودي لم يتمالك وقام بهذا الشيء الجنوني أمام والد العروسة ...اتفرج

مقطع فيديو عفوي يُظهر شابًا يحتفل بعقد قرانه بحركة انتصار

  • في مقطع فيديو عفوي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شاب من جازان وهو يحتفل بعقد قرانه بطريقة مميزة.
  • يُظهر المقطع الشاب وهو يمسك بيد والد العروس ويتمم معه شروط عقد القران، وبدت عليه علامات السعادة والفرح.
  • وبعدما انتهى من عقد القران، رفع الشاب يده للأعلى بحركة تدل على الانتصار، معبّرًا عن فرحته بهذا الإنجاز.

تفاعل رواد التواصل:

  • حظي المقطع بتفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن سعادتهم للزوجين وقدموا لهما التهاني.
  • وعلّق أحدهم قائلاً: "الله يسعدهم هذي علامه فزت بها"، بينما قال آخر: "راعي كورة متحمس."
الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا