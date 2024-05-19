انت الأن تتابع خبر بعد عقد قرانه بلحظات... عريس سعودي لم يتمالك وقام بهذا الشيء الجنوني أمام والد العروسة ...اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد عقد قرانه بلحظات... عريس سعودي لم يتمالك وقام بهذا الشيء الجنوني أمام والد العروسة ...اتفرج

مقطع فيديو عفوي يُظهر شابًا يحتفل بعقد قرانه بحركة انتصار

في مقطع فيديو عفوي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر شاب من جازان وهو يحتفل بعقد قرانه بطريقة مميزة.

يُظهر المقطع الشاب وهو يمسك بيد والد العروس ويتمم معه شروط عقد القران، وبدت عليه علامات السعادة والفرح.

وبعدما انتهى من عقد القران، رفع الشاب يده للأعلى بحركة تدل على الانتصار، معبّرًا عن فرحته بهذا الإنجاز.

تفاعل رواد التواصل: