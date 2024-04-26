اكتشف المفعول السحري للمر في علاج البواسير والنتيجة من أول أسبوع ...تفاصيل ستغنيك عن الذهاب إلى الطبيب !

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رياض - احمد صلاح - تعرف البواسير على أنّها من الأمراض التي تصيب الأوردة الدموية الموجودة في الشرج، حيث يصيب الكثير من الأشخاص ولا سيما الكبار في السن، وتقسم إلى قسمين الأول هو البواسير الداخلية التي تكون في فتحة الشرج والمستقيم حيث لا تسبب الآلام

كما أنّها لا تكون ظاهرة،

والقسم الثاني وهو البواسير الخارجية والتي تكون موجودة على نهاية فتحة الشرج، وتسبب الآلام شديدة، ولها العديد من الأعراض مثل: الدوخة وفقر الدم، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة علاج البواسير بالمرة، مع ذكر بعض الخلطات الطبيعية الآخرى. طريقة علاج البواسير بالمرة نقع كمية من المرة في كوب من الماء الفاتر، وتناوله ثلاث مرات يومياً. خلط كميات متساوية من العسل وحبة البركة والمرة في وعاء كبير، وتطبيق الخليط على المناطق المصابة، وتركه لمدة نصف ساعة تقريباً حتى يجف تماماً، ثمّ غسل الجسم بالماء الدافئ والصابون جيداً. دهن المناطق المتضررة بكمية كافية من زيت المر، مع التدليك الجيد لمدة لا تقل عن خمس دقائق باستخدام أطراف الأصابع،

وتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف جيداً ثمّ غسله بالماء