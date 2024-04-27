فرصتك الآن لاتفوتها ..الإمارات تستدعي الوافدين برواتب خيالية تتجاوز كل الحدود !

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر دولة الإمارات واحدة من أهم الوجهات التي توفر فرص عمل مثمرة للشباب. وقد تم الإعلان مؤخراً عن مجموعة من الوظائف المطلوبة في الإمارات لعام 2024. وتتوفر هذه الوظائف في مجموعة من الشركات الإقليمية والعالمية الكبيرة، وتوفر فرص عمل مناسبة للشباب من كلا الجنسين برواتب مجزية ومزايا اخرى كثيرة مثل تحمل الشركات لقيمة تذاكر السفر في الذهاب والعودة وقيمة السكن والمواصلات والتأمين الصحي، تابعوا التقرير التالي للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف وكيفية التقدم لها. التخصصات المطلوبة في الإمارات 2024

تسعى دولة الإمارات دائماً إلى تطوير سوق العمل من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات تهدف إلى توفير فرص عمل شاغرة للباحثين عن عمل في دول الخليج. وتتضح التخصصات المطلوبة في عدة مجالات مختلفة كما يلي:تخصص إدارة الأعمال يعتبر من أكثر التخصصات المطلوبة في دولة الإمارات. مجال الاتصالات من المجالات الواعدة في سوق العمل الإماراتي.

السياحة حيث تعتبر من أهم القطاعات التي توليها حكومة الإمارات اهتمامًا كبيرًا. الطب والصحة، حيث تقوم الإمارات ببناء العديد من المستشفيات والمنتجعات الصحية للوافدين من مختلف دول العالم

التدريس، حيث قد تقدم قطاع التعليم بنسبة كبيرة في الإمارات التي باتت تعتمد أحدث الأساليب والاستراتجيات التربوية في مجال التعليم.

الهندسة، وهي محور نهضة الإمارات الحديثة. التكنولوجيا باستخداماتها المتعددة تعتبر من أهم البرامج والمشاريع التي تعمل الإمارات على تطويرها واستغلالها باستمرار.