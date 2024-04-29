انت الأن تتابع خبر وزارة الداخلية السعودية تفرض غرامة 20 الف ريال على نشر هذه المقاطع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نبأ عاجل قامت وزارة الداخلية بالإعلان عنه اليوم بالمملكة على فرض مبالغ مالية كغرامة ٢٠ الف ريال يتم فرضها على أولئك الأشخاص ممن يقومون بنشر المقاطع الخاصة بكاميرات المراقبة بدون امتلاكهم تصريح بذلك مصدق عليه بواسطة الجهات المعنية، الهدف من هذا القرار هو احترام خصوصية الأفراد مع عدم الاساءة لاستخدام كاميرات المراقبة، لذا دعونا نوضح لكم الأمر مفصلا عبر هذا المقال تابعونا.

وزارة الداخلية السعودية تفرض غرامة 20 الف ريال

عقب قيام مجموعة من الأشخاص بنشر عدد من المقاطع الفيديو المصورة خاصة بكاميرات المراقبة استفز هذا الأمر البعض ووصفوه بأنه عدم احترام للخصوصية ومن ثمّ كان لابد من الدولة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن هذا الأمر لتطلق قرارا عاجلا يوضح أنه سيتم فرض مبالغ مالية كغرامة ٢٠ الف ريال على أي شخص يقوم بهذا الفعل ويبدأ في نشره على العديد من المواقع الإلكترونية أو أي من صفحات التواصل الاجتماعي الأخرى.

جاءت تلك الخطوة تعزيزا لجهود الدولة الواضحة لحماية خصوصية الأفراد، حيث أوضحت أيضا أن البت بنشر تلك المقاطع بدون حصول الشخص على موافقة من قبل الجهات المعنية هو انتهاك للخصوصية.

من جانبها أعربت أيضا أن تلك الخطوة تشير لالتزام وزارة الداخلية بالمملكة بحماية خصوصية جميع الأشخاص سواء من مواطنيها أو الوافدين إليها ومقيمين بها من البلدان الأخرى، وأن الاساءة لاستخدام كاميرات المراقبة قد يعرض الشخص لعقوبة كبيرة ودفع مبلغ مالي ضخم.

هل تركيب الكاميرات يحتاج تصريح؟

لن تكون بحاجة لتصريح لتركيب أي كاميرا مراقبة بمنزلك.

كيف اعرف ان كاميرات المراقبة تسجل؟

في حال شاهدت أن مصباح الإضاءة الليلي الموجود بالكاميرا قد تم إضاءته.

ماذا يعني اللون الاحمر في كاميرات المراقبة؟