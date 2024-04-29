65 ألف وظيفة في 60 شركة عالمية.. الاتصالات المصرية تفجر مفاجئة غير مسبوقة على الإطلاق بوظائف خيالية لعدد من التخصصات

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رياض - احمد صلاح - قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مركز البيانات والحوسبة السحابية، يهدف إلى تقديم خدمات رقمية بشكل مبسط وسريع للمواطنين، حيث أن حجم البيانات المقدمة للمواطنين من خلال منصة مصر الرقمية تصل إلى 170 خدمة.

وأضاف

عمرو طلعت في مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة وضعت خطة لميكنة أعمالها وتقديمها بشكل رقمي، لإقامة مركز بيانات داخل إحدى مقراتها، تقتني فيه مجموعة من أجهزة الحاسب ومعدات تخزين وحفظ البيانات والتطبيقات اللازمة لميكنة هذه الأعمال، والتي عليها أن تتكبد كلفة إنشاء هذا المركز ومصاريف تشغيله وصيانته وتنميته.

وأوضح طلعت أنه تم إطلاق مجموعة واسعة من المبادرات لأشبال ورواد مصر مرتبطة جميعها بالتكنولوجيا، ومنها مبادرة “رواد مصر الرقمية” ومبادرة “بٌناة مصر الرقمية”.

وأردفت:

خلال الفترة من عام 2018 وحتى العام الحالي، تمكنت وزارة الاتصالات من مضاعفة عدد المتدربين كل سنة 100 ضعف من 4 آلاف متدرب فى عام 2018 إلى 400 ألف متدرب فى العام الحالي، كما ضاعفنا الموازنة فى ذلك الوقت 34 مرة من 50 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه".

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