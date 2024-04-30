طيران اليمنية يزف خبر سار ..تسهيلات جديدة ولأول مرة ستسعد الجميع

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية عن رفع القيود على سفر حاملي تأشيرات الزيارة والتجارية إلى مطار جدة خلال موسم الحج 1445 هـ.

وجاء ذلك في توضيح صادر عن إدارة شئون الوكلاء بالشركة، تم توزيعه على وكلاء السفر B2B.

وأوضح التوضيح أنّه أصبح بإمكان حاملي تأشيرات الزيارة والتجارية السفر إلى جدة بدون أي قيود خلال موسم الحج هذا العام، بينما تظل القيود سارية على حاملي تأشيرات العمرة.

وأشار التوضيح إلى أنّه لا يمكن حجز تذاكر الطيران لحاملي تأشيرات الحج عبر نظام الحجوزات B2B، وإنما يتم الحجز عبر لجنة الحج وبدرجة مختلفة عن المتوفر في النظام.

وختمت الشركة التوضيح بالتمنيات لوكلاء السفر بالتوفيق في أعمالهم.