انت الأن تتابع خبر صورة قديمة جداً للمذيعة المصرية الجميلة منى الشاذلي قبل 32 سنة.. لن تصدق كيف كان شكلها وهي طالبة في الجامعة؟- اتفرج

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رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة فاطمة محمد على، عن صورة قديمة ظهرت فيها هي والإعلامية منى الشاذلي، إذ كانت زميلتها في المرحلة الجامعية، وبدت منى بملامح مختلفة عن الفترة الحالية.

نشرت منى الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيس بوك»، وعلقت عليها قائلةً: «ناس كتير كلمتنى عايزين يشوفوا الصورة بتاعتي، أنا ومنى الشاذلي لما كنا مع بعض في الجامعة».

وأكملت: «وآدى الصورة منى على اليمن وأنا بقي الشاطر فيكوا يطلعني منها، عشان أنا نفسي عرفتني من بقية أصحابي، وأستاذة سامية صبري مديرة النشاط الثقافي في الجامعة أيامها».

وأضافت أن الصورة تم التقاطها منذ 32 عامًا، متابعةً: «الصورة تم التقاطهاعام 92، وماتعدوش السنين عشان فيه ناس كل ماتكبر تحلى، على فكرة أنا ومنى طول عمرنا مشتركين في أوسع ضحكة.. وسلام على أحلى أيام».

ومؤخرًا، قدمت الفنانة منى الشاذلي عدة حلقات مميزة ومن ضمنها، حلقة أبطال مسلسل «مسار إجباري»، الذي تم عرضه في النصف الأول من موسم دراما رمضان 2024، ضيوفا على برنامج «معكم منى الشاذلي» للإعلامية منى الشاذلي، في تمام الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك، عبر «قناة on».