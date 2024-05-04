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سعودي ياخذ مقيمة الى منزله وبعد يومين كشفت كاميرا المراقبة مفاجاءة صادمة تثير الجنون!!

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الرياض - محمد الاطلسي - فاجأت خادمة كفيلها السعودي، بتصرف يبدو أنه انتقامًا على سوء معاملته لها، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب. حيث هربت من منزله في العاصمة السعودية الرياض.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكشف كفيل الخادمة أنه تفاجأ بهروب الخادمة، إذ شوهدت عند مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران وهي هاربة رفقة سائق ليموزين قام بمساعدتها.

 

وكان الكفيل السعودي قد استلم الخادمة من المكتب منذ أيام قليلة، وأنه عندما تواصل مع المكتب للإبلاغ عن هروبها أخبروه أن لديهم ثلاث خادمات هربن بنفس الطريقة في نفس اليوموبحسب الكفيل تدعى الخادمة "سوميتا بت واوان"، وهي من الجنسية الأندونيسية، تبلغ من العمر 35 عامًا. كما دعا من يتعرف عليها بالإبلاغ عنها  

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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