انت الأن تتابع خبر ”فاكهه الغلابة المهملة في مصر”.. تمنع ارتفاع السكر في الدم وتخفض الوزن وتخلصك من الإمساك في 5 دقائق فقط وتقهر الشيخوخة والسرطان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مصر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للبرقوق في المنطقة، وذلك بسبب الظروف المناخية المناسبة والتربة الخصبة ويحتوي البرقوق على فيتامينات A وC وعناصر الكالسيوم والفوسفور والحديد والبورون ومادة البكتين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية العضلات والعظام، وقد ثبت أنها تحسن الذاكرة وتبطئ عملية الشيخوخة.ويشتهر البرقوق المصري بجودته وتحتضن محافظة القليوبية أكبر مزرعة لزراعة البرقوق في الوطن العربي ومن المعروف أن القراصيا أو البرقوق المجفف تعمل كعلاج طبيعي للإمساك، وذلك لأن البرقوق في حد ذاته يعد الحل الطبيعي الأكثر سهولة وسرعة في تحريك الأمعاء.

يحتوي البرقوق والقراصيا على السوربيتول، وهو كحول سكري له تأثير ملين بنفس فاعليتها الأدوية الملينة.أظهرت بعض الدراسات، أن القراصيا قد يكون أكثر فعالية من الألياف مثل السيلليوم، وبالتالي يساهم في علاج الإمساك بأسرع وقت ممكن.

كم قطعة يجب تناولها؟

قد تكون الجرعة الفعالة للتخلص من الإمساك بسرعة حوالي 50 جرامًا، أو 7 حبات قراصيا متوسطة الحجم، مرتين في اليوم، مع الحرص على زيادة كمية المياه والألياف التي يتم تناولها كل يوم.

قد يرغب الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبي في تجنب تناول البرقوق، لأن الكحوليات السكرية تحتوي على نسبة عالية من أطعمة الفودماب، التي تسبب تهيج القولون وظهور الأعراض المزعجة.

كيفية تناول القراصيا

يمكن تناول حبات القراصيا كما هي أو إضافتها إلى طبق الشوفان أو الزبادي أو سلطة الفواكه وغيرها.فوائد أخرى للقراصيا

1- الوقاية من السرطان

تقي القراصيا من السرطان وذلك لاحتوائها على مادة الفينولPhenol التي تعمل كمضاد للأكسدة، وتُخلص الجسم من الجذور الحرة Free Radical التي تهاجم الخلايا وتدمرها وتسبب تكوين الخلايا السرطانية مثل سرطان القولون.

2- الحماية من مخاطر هشاشة العظام

أثبتت العديد من الدراسات أن من ثمانية إلى عشر حبات من القراصيا يومياً، تحمي السيدات بعد انقطاع الطمث من هشاشة العظام، لمساهمتها بشكل واضح في زيادة كثافة العظام، وتعد هذه واحدة من أهم فوائد القراصيا أو البرقوق المجفف.

3- الوقاية من أمراض القلب

أحد فوائد القراصيا أنها تحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين والروماتيزم لأنها ترفع من مناعة الجسم، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين ج “ “C والألياف الطبيعية الموجودة به.

4- المساعدة في علاج الأنيميا

تساعد النسب المرتفعة من فيتامين ج أو C على زيادة نسب امتصاص الحديد إلى الجسم، وتحسن حالات الأنيميا.

5- ضبط نسبة السكر في الدم والحفاظ على الوزن