انت الأن تتابع خبر للعرسان في ليلة زفافهم فقط دلعي جوزك .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل كل ليلة في هذا المكان قبل النوم لن تستغني عنه طوال حياتك الزوجية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم النساء كثيرًا بالوصفات الخاصة بالشعر والبشرة وهذا لأنهم عنوان جمالها وسر سعادتها في الحصول على شعر طويل كثيف وقوي و رائحته رائعة وجذابة، وكذلك بشرة ناصعة البياض رطبة وناعمة ولذلك تلجأ العديد منهم إلى الوصفات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد وليس لها أي آثار جانبية، ولذلك معنا اليوم وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر والذي له فوائد كثيرة سنتعرف عليها من خلال المقال التالي..

القرنفل وزيت الزيتون للشعر

الآن يمكنك الاعتناء بشعرك بشكل جيد من خلال تحضير الوصفة التالية وهي كالتالي:المكونات

5 ملاعق زيت زيتون.

2 ملعقة زيت قرنفل.

وعاء نظيف.

علبة محكمة الغلق.

طريقة التحضير

يجب وضع المكونات المذكورة في وعاء صغير ومن ثم خلطهم مع بعضهم البعض.

قومي بوضع وعاء به بعض من الماء عفل النار، ومن ثم وضع هذه الزيوت على الوجه حتى تصبح دافئة بعض الشيء.

يتم وضع هذا الزيت على الشعر ومن ثم تدليكه جيدًا في فروة الرأس ومن ثم يترك على الشعر لمدة أربعة ساعات.

قومي بعد ذلك بغسل الشعر باستخدام الشامبو المفضل.قومي بعد ذلك بغسل الشعر باستخدام الشامبو المفضل.

يمكنك تكرار الأمر ثلاث مرات أسبوعياً.

فوائد القرنفل وزيت الزيتون