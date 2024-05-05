انت الأن تتابع خبر حسابك البنكي في خطر.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب WhatsApp..عليكم القيام بهذه الاجراءات حالا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر خبراء في الأمن السيبراني جميع مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp بسبب انتشار عمليات الاحتيال على التطبيق، حيث يدعي المحتالون أنهم موظفي تسويق تابعين لشركات اتصالات كبرى.

ويقول الخبراء إن هؤلاء المحتالين ليسوا أكثر من مجرد منظمي عمليات احتيال متقنة، تستهدف المستخدمين المطمئنين.

ويستخدم المحتالون بعض مجموعات الواتساب، وتسميتها بأسماء الشركات الكبرى؛ للاستفادة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة، لأغراض غير مشروعة.ونصح الخبراء أنه من المهم أن يدرك المستخدمون أن هؤلاء المحتالون يستغلون اسم الشركات الشهيرة لسرقة أموال المستخدمين.

وغالبًا ما يستغل المحتالون ثقة ومصداقية العلامات التجارية المعروفة لخداع الأفراد المطمئنين، لذلك يُنصح بالتحقق من المعلومات مباشرة من المصادر الرسمية والامتناع عن مشاركة التفاصيل الشخصية أو الحساسة مع جهات مجهولة.