انت الأن تتابع خبر رصدته كاميرات المراقبة... اردني يفقد إنسانيته ويختطف طفل إلى بقالته وما فعله بها دون رحمة هز الشارع الأردني بأكمله ...ومصيره أراح الجميع !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بحق صاحب بقالة متهما بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل بقالته.

وقررت المحكمة خلال جلسة علنية حبس المتهم بالأشغال المؤقتة 8 سنوات، بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.

وفي تفاصيل قرار المحكمة فإن المجني عليها توجهت إلى بقالة المتهم بناء على طلب والدتها لشراء "كريمة طبخ"، وبعد دخولها أخذ المتهم بالتحسيس على أماكن حساسة للفتاة.

وبحسب القرار، فإن الفتاة غادرت إلى منزل عائلتها وأبلغت والدتها بما حدث، قبل تقديم شكوى بحقه.