أشهر مهنه سوف تختفي من السعودية قريباً والسبب غريب!

الرياض - محمد الاطلسي - مع التطور التكنولوجي الرهيب الذي دب في جميع القطاعات الاستثمارية والاستهلاكية داخل المملكة العربية السعودية حيث يتوقع بان تحل التكنولوجيا العديد من المشاكل في قطاعات عدة مختلفة داخل السوق السعودي والتي يخشي الكثيرون في ان تندثر العديد من المهن والقطاعات القديمة علي اثرها. هل تختفي البقالة في المملكة وما السبب وراء ذلك

اوضح الرئيس التنفيذي لتطبيق نعناع ان التطبيق يقدم نموذج مميز من الممكن ان يعتمد عليه العميل في الطلب دون الحاجة للخروج للبقالة التي بقيت علي وضعها التقليدي منذ قديم الازل وحتي الوقت الحالي بدون اي تغيير او تطور يذكر حيث يحاول تطبيق (نعناع) في ان يتفوق عليها ويحل ملها.

فقد اوضح انه في حالة ان قام بفتح اكثر من الف متجر فسوف يقضي علي البقالة بشكل كامل وتندثر بالرغم من ان السوق من الممكن ان يتحمل اكثر من الف في كل حي في المملكة اذا تواجد (متجر سحابي) فلن يكون هناك اي حاجة للبقالة.

هل يمكن انضمام اصحاب البقالة الي التطبيق

نعم يتيح التطبيق نظام الامتياز التجاري وهو مشاركة صاحب البقالة السعودي الذي يرغب في الدخول الي القطاع فبدلا من نظام البقالة من الممكن ان يبدأ في الاشتغال مع التطبيق ويحصل علي الخبرة التي هو بحاجة لها في ظل التطور الرقمي الملحوظ وسعي المملكة ضمن رؤيتها لعام 2030 في دعم اصحاب التجارة الالكترونية وتقديم كامل الدعم لهم وهو الامر الذي اتضح داخل تطبيقات توصيل الطلبات.

ويهتم تطبيق نعناع بتوصيل المقاضي الي المنزل اون لاين من خلال التطبيق حيث يوفر التطبيق ما يزيد عن 22 الف منتج في مجموعة متنوعة من المقاضي والتي يتم ترتيبها وتصنيفها بشكل مرتب وسهل من اجل تسهيل عملية التسوق حيث يوفر اكثر من 2 ألف منتج في الحياة اليومية.

كما يمكن تطبيق نعناع من جدولة الطلبات وتقدر تطلبها في الوقت المناسب بشكل دوري كما يعمل علي توصيل المقاضي لاي مكان باعلي جودة وامكانية الدفع بالطريقة اللي تعجبك في اي وقت اون لاين خلال عملية الشراء.